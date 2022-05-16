Milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
SAT soruları her yıl çalınıyor
SAT soruları her yıl çalınıyor
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

Destek ödemelerinde son dakika haberi: İstihdam politikalarının etkinliğinin artırılması, işsizliğin azaltılması için milyonlarca çalışan için işletmelere prim desteği sağlanıyor. İşbaşı eğitimi tamamlayan, işsizlik ödeneği ve sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim, ilave istihdam teşviki, sosyal yardım alanlara işte öncelik verilmesi başta olmak üzere 16 başlıkta prim desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mayıs 2022 08:38
Yazdır
Milyonları ilgilendiren süper teşvik paketi ödemeleri: Her çalışana 32 bin TL destek

ONLARCA KALEMDE DESTEK VE PRİM ÖDEMELERİ

Buna göre işçi başına aylık 775.62 liralık prim desteği verilecek. Prim desteği imalat sektörü için 42 ay, diğer sektörler için 30 ay devam edecek. Bu kapsamda, imalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 32 bin 576 lira, diğer sektörler için de 23 bin 268 liraya ulaşıyor. Devletin koruması altındaki çocukları istihdam öden özel sektöre ait işletmelere de 5 yıl süreyle prim desteği sağlanıyor. Bu yıl rakamlarıyla 5 yılda istihdam edilen koruma altındaki genç başına sağlanan prim desteği tutarı 97 bin 560 liraya ulaşıyor


İstihdam teşviklerine ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

1- Bu yıl istihdamı destek amacıyla verilen teşvik, destek ve indirimler neler?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sigortalılar için uygulanan 5 puan indirimi, işbaşı programını tamamlayanların istihdamı, genç girişimcilere, işsizlik ödeneği alanlara, sosyal yardım alanlara, engelli istihdamına yönelik teşvik, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigorta desteği, ilave istihdam teşviki, kredi faiz veya kar payı desteği başta olmak üzere 17 başlıkta istihdam teşviki sağlanıyor. Sosyal hizmetlerden yararlananlar için de 60 ay prim teşviki sağlanıyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri de destekleniyor.

2- İlave istihdam teşvikinde destek tutarı sektöre göre değişiyor mu?

İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler devlet tarafından karşılanıyor. Sektöre göre de farklı hesaplanıyor. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primlerini de (Brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında 1726 lira) 1 yıl boyunca Hazine ödüyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor.

3-6 puanlık prim desteği bu yıl da devam ediyor mu?

Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il, Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300 lira uygulanıyor. Teşvikten yararlanmak için işyerinde çalışan sayısı sınırı aranmıyor, küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri yararlanabiliyor.

4- İşbaşı eğitim programını tamamlayanları 3 ay içinde işe alan özel sektöre teşvikin ayrıntıları neler?

İşbaşı eğitim programına katılanlara aylık 4908 lira, öğrencilere 3681 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 2354 lira ödeniyor. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara 5399 lira veriliyor. Programı bitirenleri 3 ay içinde işe alan işveren prim teşviki sağlanacak. Prim desteği imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay devam edecek. İşe alınan işçiler için asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Buna göre, çalışan başına aylık 775.62 lira prim desteği verilecek.

5- İşsizlik ödeneği alanların istihdamı durumunda prim teşviki nasıl uygulanıyor?

İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin yüzde 1'i olmak üzere sigortalı hissesi, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanıyor. Teşvik tutarı 1676 lirayı buluyor.

6- Devlet korumasındaki çocuklara iş veren özel sektöre yönelik teşviklerin süresi ve tutarı ne kadar?

KAPAT [X]

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukların istihdamı konusunda iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı için ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca her yıl belirlenen sayıda kişi kamuda işe yerleştiriliyor. Kamuda istihdam hakkından yararlanamayan için de özel sektöre ait işyerlerinde istihdam durumunda beş yıl süreyle prim desteği veriliyor. Bu yılın sigorta primi dikkate alındığında 5 yılda bir kişi için verilen destek tutarı 97 bin 560 lirayı buluyor.

7- Sosyal yardım alanları işe alanlar hangi teşviklerden yararlanabilir?

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmeler bu yıl için 1025 lira prim desteği alabilir. Bunun için kişinin yardım alma şartı bulunmuyor. Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor. Prim teşviklerinden yararlanabilmek için yasa ödeme süresi geçen sigorta, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası zammı borcunun olmaması gerekiyor.

Genç girişimci teşviki kapsamında ne kadarlık bir destek sağlanıyor?

Kazanç istisnasından yararlanan ve mükellefiyet tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran, 29 yaşını geçmeyen genç girişimcilerin primleri (ilk defa sigortalı olanlar) 1 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda verilen destek tutarı günlük 57.55 lira, aylık da 1726 lirayı buluyor. Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik de aralık ayı sonuna kadar uzatıldı.

HAZAL ATEŞ

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı
Arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı
İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın
İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Kılıçdaroğlu SADAT'a neden baskın yaptığını açıkladı
Kılıçdaroğlu SADAT'a neden baskın yaptığını açıkladı
Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü
Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Bu Habere Tepkiniz

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Beş gün, dört gece 3600TL

Beş gün, dört gece 3600TL

https://www.clubpinara.com/
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 19 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri