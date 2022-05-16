İhracatta rekor serisi hız kesmiyor: 250 milyar dolar aşılacak

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve 2021 büyümesinin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor servisi hız kesmiyor. Nisanda yüzde 25 artışla 23.4 milyar dolarla aylık en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Pandemi sonrasında, Eylül 2020'den Nisan 2022'ye kadar olan son 20 ayın 18'sinde aylık bazda ihracat rekoruna imza atıldı.

240 MİLYAR DOLAR GEÇİLDİ

Yılın ilk 4 ayında yüzde 21.7 artışla 83 milyar 584 milyon dolar yakalanırken, yıllık ihracat ise yüzde 28.6 artarak 240 milyar 116 milyon dolara çıktı. Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde rekor kırıldı. 21 sektörde ihracat artışı yüzde 10'nun üstüne çıktı.

Farklı sektörlerde aynı anda kaydedilen bu başarı, Türkiye'nin topyekün bir üretim ve ihracat hamlesinin içerisinde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. Ayrıca 2 bin 80 firma nisanda ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 101'e yükseldi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU