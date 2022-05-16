Uzman çavuşu öldürüp taksiyle kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde tartıştığı uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 23:03
Musalla Mahallesi'nde gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş (27) ile M.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, Akkaş'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.
İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Akkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olay yerinden taksiye binerek kaçan şüpheli M.T'yi Bayraklı ilçesinde yakaladı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız