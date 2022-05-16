Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
SAT soruları her yıl çalınıyor
SAT soruları her yıl çalınıyor
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

Fatih'te sahte 71 bin 100 dolar ile yakalanan eski kaymakam Erdoğan Bayrak'ın da arasında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Erdoğan Bayrak ve Yusuf Arslan'ı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Bir sanığın dosyası ise hakkında farklı sahtecilik soruşturmaları bulunması nedeniyle ayrıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Mayıs 2022 09:55
Yazdır
Eski kaymakama 'parada sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası

Olay, parada sahtecilik suçlarıyla ilgili olarak 26 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Polis, saat 22.45 sıralarında Topkapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde, panik halde ve tedirgin hareketlerinden şüphelendiği, park ışıklarını yakarak duran Yusuf Arslan'ın(62) kullandığı otomobili takibe aldı. Türkmenistan uyruklu şüpheli Shasenem Nyyazmammedova'nın (37) aracın sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldığını ve tedirgin hareketlerle uzaklaştığını tespit eden polis, araçta yaptığı aramada 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi. Şüpheli Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti. Diğer şüpheli Shasenem Nyyazmammedova ise elindeki poşetle gittiği otelin kafesinde eski kaymakam olan şüpheli Erdoğan Bayrak'ın yanına oturduğu ve poşeti de masaya koyduğu belirlendi. Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini belirtti. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

SAHTE PARADAN HABERSİZ OLMALARI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıklar Erdoğan Bayrak ve Shasenem Nyyazmammedova'nın ifadesinde, paranın sahibi olduğunu iddia ettikleri Cem adlı kişinin açık kimliğinin tespit edilemediği, sanıkların; "Cem'in iki dakikada ortadan kaybolduğu anda polislerin geldiğini" söylediklerini ancak polisin takip sırasında bu kişiyle ilgili bir tespitte bulunmadıkları kaydedildi. Şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve yüklü miktarda sahte parayı taşımalarının birbirinden habersiz olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek "Parada sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANDILAR

İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklar Erdoğan Bayrak, Shasenem Nyyazmammedova ve Yusuf Arslan hakkında ikinci celsede karar çıktı. Sanık Erdoğan Bayrak savunmasında, sahte paralarla ilgisinin olmadığını, olay yerine Shasenem'in sorunlarını çözmek için gittiğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

Diğer sanık Yusuf Arslan ise arkadaşı olan Erdoğan Bayrak'ın ricası üzerine arabasıyla olay yerine gittiğini belirterek, polis görünce elindeki iki tane 50 doları buruşturarak attığını kabul etti. Sanık Arslan, sahte olan diğer paraların da arabasında olduğunu bilmediğini iddia etti. Sanık Shasenem Nyyazmammedova ise olay günü tanıdığı Cem diye birinin rica etmesi üzerine parayı aldığını, sahte olduğunu bilse parayı almayacağını söyledi. Sanık Nyyazmamedova hakkındaki diğer parada sahtecilik soruşturmalarının sorulması üzerine de tekstil işiyle uğraştığı için kendisine verilen bazı paraları sahte olduğunu, kandırıldığını ileri sürdü.

SAVCI SANIKLARIN İFADELERİ BİRBİRLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birbirleriyle örtüşmeyen çelişkili ifadeleri olduğunu, ancak ele geçirilen paraların çok sayıda olması ve 100 dolar olan paraların aynı seride olup tamamının sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Mütalaada, sanıkların ortak fikir ve eylem birliği içinde "Parada sahtecilik" suçunu işledikleri belirtilerek cezalandırılmaları talep edildi.

İKİ SANIĞA CEZA, BİR SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Shasenem Nyyazmammedova'nın olay tarihinden önce başka "Parada sahtecilik" suçundan soruşturma olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Erdoğan Bayrak ve Yusuf Arslan'a ise suçlarının sabit olduğu kanaatiyle ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis ve 100 biner TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluklarının ise devamına karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı
Arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı
İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın
İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Kılıçdaroğlu SADAT'a neden baskın yaptığını açıkladı
Kılıçdaroğlu SADAT'a neden baskın yaptığını açıkladı
Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü
Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü
Korkutan araştırma: Akıllı telefonlar intihara mı sürüklüyor?
Korkutan araştırma: Akıllı telefonlar intihara mı sürüklüyor?

Bu Habere Tepkiniz

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Beş gün, dört gece 3600TL

Beş gün, dört gece 3600TL

https://www.clubpinara.com/
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 19 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri