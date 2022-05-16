Dolar yükselişini sürdürerek 15,50 TL'yi geçti
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından günü 15,57 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 16:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,4690
|15,4700
|15,5720
|15,5730
|Avro
|16,0340
|16,0350
|16,2150
|16,2160
|Sterlin
|18,8270
|18,9190
|19,0550
|19,1470
|İsviçre Frangı
|15,4150
|15,4850
|15,4510
|
15,5220
|ANKARA
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|ABD Doları
|15,4390
|15,4890
|
15,5420
|15,5920
|Avro
|15,9940
|16,0540
|16,1750
|16,2350
|Sterlin
|18,7670
|18,9670
|19,0150
|19,1950