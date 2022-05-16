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Otomotiv üretimi bir önceki yıla göre azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-nisan döneminde, otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 09:59
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Otomotiv üretimi bir önceki yıla göre azaldı

OSD yaptığı yazılı açıklamada ocak-nisan dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 426 bin 617 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 28, traktörde ise yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 10 arttı. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 180 bin 703, traktör üretimi de 16 bin 714 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 10 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 5 azaldı.

Ocak-nisan döneminde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 18 azalarak 222 bin 574 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı ve 162 bin 398 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 1, otomobil pazarı da yüzde 1, ağır ticari araç pazarı yüzde 4 artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 38 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

- Traktör ihracatı yükselişte

Yılın ilk dört ayını kapsayan dönemde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 21 azalarak 167 bin 795 adet oldu. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı yüzde 5, traktör ihracatı da yüzde 22 artarak 6 bin 56 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-nisan döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında paralel seviyede gerçekleşirken, avro bazında ise yüzde 8 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 10,3 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 12 azalarak 2,6 milyar avro oldu. Ocak-nisan döneminde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 6 azalırken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 9 arttı.

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