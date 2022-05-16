İstanbul'da tedavüldeki bozuk para satışına baskın

İstanbul Beyoğlu'nda tedavüldeki bozuk paraları satan kişilere yönelik düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çukur Mahallesi'nde meydana geldi.

Tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ilçe ekipleri, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı.

Bir süre sonra işyerine gelen kişilere bozuk para satıldığından şüphelenen polis ekibi, harekete geçti.

ÇUVALLA BOZUK PARA

İşyeri sahibi Ramazan Y'nin yanına giden ekip, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.

KİLOSU YETMİŞ LİRA

Ramazan Y. paraları aldığı kişileri tanımadığını telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosunu 70 lira aldığını söyledi.

Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Emniyete götürülen şüphelilere ifadelerinin alınmasının ardından "Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.