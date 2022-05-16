Sosyal medyadan eksik kalma korkusu ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor

AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 15,50 seviyelerinde işlem görüyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Benzine ve LPG'ye zam bekleniyor
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Uzman çavuşu öldürdü, taksiyle kaçarken yakalandı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
Kurum sınavlarına çalışma evleri operasyonu: 11 gözaltı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu kurumu 165 personel almak için ilana çıktı
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Son model araçta yeni vurgun taktiği
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
Ankara Üniversitesi tepki çeken inek bayramı için inceleme başlattı
SAT soruları her yıl çalınıyor
SAT soruları her yıl çalınıyor
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Orman memuruna korkunç dayak! 4 gözaltı
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bakan Nebati: Tüm sorunları birlikte aşacağız
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bin 154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından 'ithal buğday' açıklaması
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Konya'da 576 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
Cahit Özkan: Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
HSK 27 sözleşmeli personel alacak
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
Çarptığı yayanın ölümüne neden olan Rıza Kayaalp'e adli kontrol
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
Vali erkek tarafı olarak Kaymakama kız istedi
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
2022 Temmuz zammı, enflasyon farkı ve ek zam hesabı
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Yargıtay: Özel güvenlikçiler üst araması yapamaz
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Nisanda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Bakan Özer açıkladı: 81 ilde 50 bin öğrenciye uygulanacak
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
NATO'da son sözü Ankara söyleyecek
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
ALTAY'da düğüm çözüldü! Sırada testler ve seri üretim var
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Sağlık Konseyi ile gereksiz ameliyata ve hekim hatasına son
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sosyal medyadan eksik kalma korkusu ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ekrem Cüneyt Evren, "Sosyal ağlardan beslenen bu sürekli güncelleme ve izleme davranışı, eksik kalma korkusu, FoMO olarak adlandırılan yeni bir kavramın doğmasına neden oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 10:10
Yazdır
Sosyal medyadan eksik kalma korkusu ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Evren, sosyal medya kullanımının gün geçtikçe artan, hayatı yöneten bir faktör haline gelmeye başladığını belirtti.

Sanal dünya hastalığı FoMO'nun genel yaşam memnuniyet düzeyi ve doyumunu düşürdüğünü aktaran Evren, "Günümüz dünyasında bireyler, zamanlarının çoğunu sosyal ağlarda bilgi paylaşarak, popüler konuları takip ederek, kendi 'durumlarını' güncelleyerek ve arkadaşlarınınkilerle etkileşimde bulunarak geçiriyor. Sosyal ağlardan beslenen bu sürekli güncelleme ve izleme davranışı, eksik kalma korkusu, FoMO olarak adlandırılan yeni bir kavramın doğmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

FoMO'nun, "bireyin sosyal ağlardaki ödüllendirici deneyimleri kaçırma kaygısı" olarak tanımlandığını belirten Evren, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların, sosyal ağlarda kendi hesapları üzerinde yeni içerikler ile güncellemeler yapamaması ve arkadaşlarının yaptıkları ile etkileşimde bulunamaması FoMO olan bireyleri ciddi düzeyde rahatsız ediyor. Bu kişiler, sosyal ağlarda geçirdikleri süre dışındaki yaşamlarında sürekli yalnız hissettiklerini bildiriyor. Normal yaşamlarında eksik olan sevgi ve şefkati tamamlamaya çalışıyor. Bundan dolayı FoMO olanlarda sosyal ağlara katılım özellikle çekici olabiliyor. Bu kişiler 'başkalarının yaptıklarıyla sürekli bağlantıda kalma arzusu' içindeler, 'bensiz eğleniyorlar mı?' sorusunu kendilerine soruyorlar."

Evren, FoMO'nun ilişkilendirildiği değişkenleri, "sosyal medya bağımlılığı, sosyal paylaşım sitelerini kullanırken yaşanan stres, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, sosyal medya yorgunluğu, azalmış benlik saygısı, zayıf uyku, öğrenirken cep telefonu kullanımı, üniversite eğitimine uyumsuzluk, akıllı telefon bağımlılığı, depresyon ve kaygı" şeklinde sıraladı.

Toplumdan daha izole bireyler olmaya neden olan sosyal ağların aşırı kullanımının yalnızlıkları derinleştirdiğini belirten Evren, FoMO'nun gençlerde ve özellikle genç erkeklerde görülme oranının daha yüksek olduğunu aktardı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Grizu faciasında ağabeyini kaybeden maden işçisinin acısı dinmiyor
Grizu faciasında ağabeyini kaybeden maden işçisinin acısı dinmiyor
Otoyol kavşağındaki ilk ve tek botanik bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Otoyol kavşağındaki ilk ve tek botanik bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Konya'da ineklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü
Konya'da ineklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü
Satın aldığı tablonun Dali'ye ait olduğunu düşünen şahıs 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı
Satın aldığı tablonun Dali'ye ait olduğunu düşünen şahıs 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde viyadük bakım çalışması başlatıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde viyadük bakım çalışması başlatıldı

Bu Habere Tepkiniz

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Beş gün, dört gece 3600TL

Beş gün, dört gece 3600TL

https://www.clubpinara.com/
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Öğretmenler dışındaki personelin il içi nakilleri için resmi yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki personelin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları Mayıs ayı içerisinde alınacak ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı

Mahkum 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 19 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri