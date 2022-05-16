Oyak, 2021 yılına ait nema oranını açıkladı
Ordu Yardımlaşma Kurumu 2021 Tüfe oranının 2,3 katı bir oranında nema dağıtacak
Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 62'nci olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
Üyelerin gelecek kaygısı yaşamadan vazifelerini ifa etmelerine katkı sağlayan OYAK'ın 2021 yılı neması yüzde 83.5 olarak açıklandı.
2021 yılı Tüfe oranı 36,08 olarak gerçekleşmişti, OYAK verdiği % 83,5 nema ile üyelerine 2021 Tüfe oranının % 2,3 katı bir artış sağlamış oldu.
Genel Kurulda alınan diğer karar üyelere verilen konut kredisi oldu. Konut kredisi üst limiti 750 bin TL olarak belirlendi.
2021 yılı başından itibaren emeklilik yardımı almaya hak kazanarak üyelikten
ayrılanlar ile emeklilik sisteminden çıkanlara, pay azaltımı yapanlara ayrılış
tarihleri esas alınarak kendilerine ve hak sahiplerine nema ödemesi belirlenecek
tarihlere göre yapılacak.