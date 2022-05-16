Arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs'ta Karslılar Mahallesi'ndeki barın çıkışında Mehmet Yıldız'ın (21) darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında arkadaşı M.E. (16) ve ağabeyi Mustafa E'yi (18) gözaltına aldı.

M.E. ve Mustafa E. ile iki kız arkadaşıyla eğlenmek için Osmaniye'den Adana'ya gelerek bara giden Yıldız'ın yanında kız arkadaşı olmadığı için içeriye alınmadığı, arkadaşlarıyla kendisini yalnız bıraktıkları gerekçesiyle tartıştığı öne sürüldü.

Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E'nin Yıldız'ı darbettiği, kardeşinin de bıçakladığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çukurova ilçesinde 12 Mayıs'ta barın çıkışında Mehmet Yıldız bıçaklanarak ağır yaralanmış, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı M.G, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.