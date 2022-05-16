Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde viyadük bakım çalışması başlatıldı

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!