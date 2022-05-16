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MÜSİAD Kadın, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne hazırlanıyor

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın Başkanı Meryem İlbahar, sosyal hayatta kadınlara daha çok temas etmek istediklerini belirterek, "MÜSİAD Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvemizi gerçekleştirerek, inşa edilen değerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 10:48
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MÜSİAD Kadın, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne hazırlanıyor

MÜSİAD açıklamasına göre, yeni dönemde iktisadi ve sosyal hayata ilişkin çalışmalarına hız veren MÜSİAD Kadın, projeleriyle kadın girişimciliğine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor. MÜSİAD Kadın, bu kapsamda haziran ayında "Dönüşüm Bizimle Başlar" mottosuyla Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ni (International Awareness Summit) düzenlemeye hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, MÜSİAD bünyesinde 2018 yılında kurulduklarını ve kısa sürede 300 üyeye ulaşan MÜSİAD Kadın'ın yalnız Türkiye'de değil, dünya genelinde bir yapılanma olarak yoluna devam etme hedefinde olduğunu belirtti.

MÜSİAD Kadın Kuluçka Merkezi projesi ile kadın girişimciliği için köprü görevi göreceklerini belirten İlbahar, MÜSİAD Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvesini gerçekleştirerek, inşa edilen değerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- "MÜSİAD, gerek üyeleri gerekse toplum için besleyici bir güçtür"

İlbahar, "MÜSİAD'ın en büyük değerlerinden birinin gerek üyeleri için gerekse toplum için fayda sağlayan, besleyici bir güç olmasında saklı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"MÜSİAD çatısı altındaki yolculuğum 2012 yılı itibariyle öğrencilik zamanlarımda Genç MÜSİAD üyesi olarak başladı, yaklaşık 10 yıldır aktif olarak farklı görevlerde bulunmak benim için ayrıcalık ve büyük bir tecrübe oldu. Son olarak yürüttüğüm Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğinden sonra 26. MÜSİAD Olağan Genel Kurulu ile şahsıma tevdi edilen MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği ve MÜSİAD Kadın Başkanlığı görevleri ile çalışmalarımıza, fayda sağlamak düşüncesiyle devam ediyoruz. Bağlı olunan bir STK'nın size ve işinize kattıkları, bakış açınızda farkındalık uyandırması, fikirlerin ve girişimlerin değer görmesi aidiyeti arttırıp oranın sizde karşılığını ölçülemez kılıyor. Bu çatı altında üyelerimiz için bazı ilklere, girişimlere şahit olduğumuz gibi ticaret ahlakı, ortaklık kültürü, bir girişimi hayata geçirme sürecinde cesaretlendirilme ve desteklenme gibi sayabileceğimiz birçok pozitif kazanımlar vardır. Ve biliyoruz ki hayatın içinde besleyici bir güç, bir motivasyon olmazsa ve çok yönlü bir bakış açısına sahip olunmazsa başarıyı yakalamak pek mümkün olamıyor. MÜSİAD'ın en büyük değerlerinden biri gerek üyeleri için gerekse toplum için fayda sağlayan, besleyici bir güç olmasında saklıdır."

- "MÜSİAD fikirlerin ve hayallerin somutlaştığı yerdir"

Çalışmalarında iş hayatı kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceklerini, bir fikri somutlaştırmak için önlerinde engel olmadığını ve kadın girişimcileri cesaretlendirdiklerini aktaran İlbahar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler MÜSİAD Kadın olarak, kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturma gayesiyle yaptığımız faaliyetlerimizde, kadın girişimcilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün MÜSİAD bünyesinde bulunan 300'ü aşkın üyemizle Türkiye'nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesiyiz ve bu gücümüzün farkındayız. İş hayatı kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceğiz. Hepsine temas edebilirsek ve sorunları görüp bunlara çözüm önerileriyle raporlar geliştirirsek, toplumda farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Bir fikri somutlaştırmak için aslında önümüzde bir engel yok. Sadece bu fikri gerekli yerlere ulaştırabilmek önemli. Bizler kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz. Gerekli yerlere başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Girişimlerin oluşmasında köprü olma görevini tamamladıktan sonra, onlar da hayallerini daha kolayca gerçekleştirebiliyor. Eğitim alanında, mentorluk, teşvikler gibi konularda destek olup köprü görevi görmeyi amaçlıyoruz. 'Kuluçka Merkezi' projemiz için çalışmalarımızı iş geliştirme uzmanlarımızla masaya yatıracağız. Bu proje ile alanı spesifik hale getirerek kadın girişimcileri destekleyip, bu yolculukta girişimciye yarenlik etmeyi ve hayata geçen projeler ile ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kuruluş amacına uygun olarak kadını ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirmeyi hedefleyen kadın kooperatiflerini fazlasıyla önemsiyor, üretim yapan kadınlara destek olmayı amaçlıyoruz. Sadece üyelerimize değil tüm kadınlara fayda sağlayarak harekete geçmelerini hızlandıracak Kuluçka Merkezi ve Girişimciliğin Yeni Modeli Kooperatif projeleriyle fikirlerin ve hayallerin somutlaşmasına katkı sağlayacağız."

- "Zirve ile inşa edilen değerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz"

İlbahar, "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" anlayışıyla iş dünyasında kadının güçlendirilmesi için faaliyetlerini şekillendirdiklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"MÜSİAD Kadın bu dönem güçlü organizasyon şeması ve geliştirdiği projeleriyle, yaşamın içinde var olan kadının tüm rollerini göz önünde bulundurup sorunları tespit ederek farkındalık oluşturacak adımlar atmayı hedefliyor. MÜSİAD'ımızın kuruluş mottosu olan 'yüksek ahlak ve yüksek teknoloji' anlayışıyla iş yaşamında kadının güçlendirilmesi, çalışmalarımızın ana eksenini oluşturmakla beraber, sosyal ve kültürel hayat içerisinde kadınla ilgili unsurlarla alakalı da projelerimizi geliştiriyoruz. 14 Haziran 2022'de MÜSİAD Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvemizi gerçekleştirerek, inşa edilen değerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bütüncül bir bakış ve özgün bir yaklaşım ile iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar temas edeceğimiz konulara, uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak ışık tutmak ve farkındalık oluşturmak adına ilk adımımızı atmış olacağız."

- "Aile güçlüyse toplum da güçlüdür"

MÜSİAD Kadın bünyesinde kurulan Aile ve İnsan Hakları Komisyonu'na ilişkin var olan sorunlara temelde çözüm getirebilmenin ilk adımının aileyi güçlendirmekten geçtiğini aktararak,"Bizler, kadının gerçek anlamda güçlenmesinin, onun her alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceği kanaatinde olan bir yapıyız. Göreve geldiğimiz süre boyunca üzerinde özellikle durduğumuz ve her ortamda dikkat çektiğimiz 'aile' kavramı gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Biliyoruz ki var olan sorunlara temelde çözüm getirebilmenin ilk adımı aileyi güçlendirmektir. Bu bilinçle yeni dönemimizde Aile ve İnsan Hakları Komisyonu'nu kurarak hem aile değerlerinin hatırlatılmasını hem de insan hak ihlallerine yönelik toplumda farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Aile güçlüyse toplum güçlüdür. Yurt içi ve yurt dışındaki kadınlara nasıl temas edebiliriz gibi konuları çalışacağız. Bunun dışında İş Geliştirme ve Projeler, Yerel ve Global, Hamilik, Kültür Sanat ve Medya olmak üzere 5 komisyonumuz daha var. Hepsinin belirlenmiş çalışma alanları mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

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