Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti

Savunma Sanayii Başkanlığı resmi sosyal medya hesabında: BAŞKANLIĞIMIZIN LOGOSU DEĞİŞTİ! Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. ifadelerine yer verildi.

BAŞKANLIĞIMIZIN LOGOSU DEĞİŞTİ!



Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. #İstiklalveİstikbalimizİçin pic.twitter.com/5sELNoozAg SSB (@SavunmaSanayii) May 16, 2022