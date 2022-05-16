Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter Sayfasında yer alan açıklamada, SSB'nin logosunun değiştiği duyruldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Mayıs 2022 11:52
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi sosyal medya hesabında: BAŞKANLIĞIMIZIN LOGOSU DEĞİŞTİ! Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
BAŞKANLIĞIMIZIN LOGOSU DEĞİŞTİ!SSB (@SavunmaSanayii) May 16, 2022
Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlük oluşturan yeni logomuzu siz değerli kamuoyuna takdim ediyoruz. Hayırlı olsun. #İstiklalveİstikbalimizİçin pic.twitter.com/5sELNoozAg