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BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 16:13
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Özer, Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda son 20 yılda eğitime erişim ve eğitimin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kalktığını ve bu dönemde ilk kez kız çocukların okullaşma oranlarının erkek çocukların sayısını geçtiğini söyledi.

Ülkelerin gelişmesinde insan kaynağının önemine dikkati çeken Özer, Türkiye'nin her tarafındaki bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerin yeni programlarla sürekli desteklendiğini anlattı.

Bilim sanat merkezleriyle ilgili üç hedeflerinin bulunduğuna, bunlardan birinin erişimi kolaylaştırmak olduğuna işaret eden Özer, şöyle devam etti:

"81 ilde 183 bilim sanat merkezimiz vardı ancak saha ziyaretlerinde ilçelerden ilçelere 50, 60 ya da 100 kilometre uzaktaki bilim ve sanat merkezine gitmek için çocuklarımızın uzun yollar kat ettiğini gördük. Dedik ki erişimi kolaylaştıracak şekilde imkan olan tüm noktalara bilim sanat merkezi kuralım ve 2021'in sonunda bilim sanat merkezlerinin sayısını 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedef olarak 350'yi koymuştuk. 4 ayda hedefimizi aştık ve 355'e ulaştık. Şu anda 81 ilde 355 bilim sanat merkezimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetindedir. İnşallah bu sayı daha çok artacaktır."

İkinci olarak tüm bilim sanat merkezlerine en az 1000 kitaptan oluşan kütüphane oluşturma hedefini tamamladıklarını bildiren Özer, bunun yanında tüm okullara kütüphane kurduklarını hatırlatarak, "2021 yılının son 2 ayında 16 bin 361 yeni kütüphane kurarak göğsümüzü kabartarak 'Kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz bile yok.' diyebildik." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar okul kütüphanelerinde 60 milyon olan kitap sayısını 100 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Özer, çocukların bilim ve akademik becerilerin yanında kültür, sanat, spor alanlarında donanımlı olmak üzere sunulan imkanlardan faydalanmasını istediklerini dile getirdi.

Üçüncü hedeflerinin fikri mülkiyet ve sınai haklar olduğunu belirten Özer, ülkelerin gelişmelerinde en kritik olan konulardan birinin fikri mülkiyet ve sınai haklara ağırlık veren şirketlerin ihracat kalemleri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık katma değeri yüksek olan üretim, inovasyon, farklı yaklaşımlarla ülkeler rekabet güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Biz de Bakanlık olarak bu özel çocuklarımızın kümelenmiş olduğu bilim sanat merkezlerini, fikri mülkiyet ve sınai hakların merkezi yapmak istedik. Onun için Türk Patent ve Marka Kurumuyla iş birliğine giderek tüm bilim sanat merkezlerimizin yöneticilerini, öğretmenlerini, öğrencilerini fikri mülkiyet ile ilgili bilgilendirici eğitimlerden geçirdik ve çok kısa sürede bu çalışmalar meyvesini verdi. 2021 yılında, 225 bilim sanat merkezinde 2 bin 657 tane fikri mülkiyet ürünü tescil için başvuru yaptı ve bu başvurulardan 13 patent, 39 faydalı model, 8 marka ve 1245 tasarım olmak üzere 1305 ürünün tescili alındı.

Artık bu özel yetenekli çocuklarımız, fikri mülkiyetin, inovatif yaklaşımların yaygın bir kültür olarak yerleştiği, geliştiği bilim sanat merkezlerinde vakitlerini geçilecektir. Bu ülkemizin geleceği adına uzun vadede attığımız en önemli adımlardan biridir. Çünkü bu çocuklarımız bu kültürle yetişerek yükseköğretim kurumlarına gittikleri zaman aynı yaklaşımla orada da arayacaklardır. Dolayısıyla bizim gerçekten güçlü bir şekilde kalabilmeniz için fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili kültürün, temel eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde yaygınlaştırılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da verimli bir şekilde ilerliyor."

Bakan Özer, bugünkü törende 58 ildeki BİLSEM'lerde 160 atölyenin açılışını yaptıklarını vurgulayarak, "Biz sadece bilim sanat merkezlerinin sayısını artırmıyoruz, aynı zamanda altyapısını, donanımını artırmak için büyük mücadele veriyoruz, büyük kaynaklar ayırıyoruz." dedi.

Bu atölyelerin bilim, sanat merkezindeki öğrencilerin çok daha nitelikli bir şekilde savunma sanayinden uzay ve havacılık teknolojilerine, animasyondan dijital içerik üretimine, yapay zeka otomasyona kadar tüm alanlarda özel yetenek kapasitelerini geliştirmelerine önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Özer, atölyelerin yaygınlaştırılmasının önemini anlattı.

- "Yaz okulunda iki ders olacak, biri bilim ikincisi sanat"

Bakan Özer, BİLSEM'lerle ilgili yeni bir duyuruyu paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak, biri bilim ikincisi sanat... Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var, destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezleriniz de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim, sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Her zaman gençlerimizin akademik gelişimi, kültür, sanat, medeniyet bilinci Türkiye'nin nereye doğru gittiği, Türkiye'nin iddiaları hepsini kapsayacak, içselleştirerek şekilde her daim yanında olup her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz."

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- BİLSEM'lerin sayısının artırılması çok önemli

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de Türkiye genelinde BİLSEM'lerin sayısının artarak 355'e ulaşmasının önemine işaret ederek, "Özel yetenekli gençlerimizin kabiliyetlerinin artırılması çok önemli. İlkokuldan başlayıp lise son ve üniversiteye kadar bu gençlerimiz kabiliyetlerini bu merkezlerde geliştirecekler." diye konuştu.

"Türkiye, yeniden ayağa kalktı, onun için bu tip merkezlere ihtiyacımız var, bunun için cevherlerimizi keşfedip yetiştirmemiz lazım." diyen İşler, bu merkezler sayesinde gençlerin geleceğe hazırlanacağını vurguladı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da BİLSEM'lerin zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanında destek eğitim vermek üzere faaliyet gösterdiğine işaret ederek, öğrencilerin 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar proje tabanlı eğitim imkanından yararlandığını dile getirdi.

Törenin ardından kurulan atölyeyi gezen ve görme engelli öğrenci Ada Karakocaoğlu'nun piyano dinletisini dinleyen Özer, orbit cihazı hediye ettiği öğrenciye ayrıca piyano sözü verdi.

Törene, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve bakanlık bürokratları da katıldı.

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