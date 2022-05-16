Dil eğitimindeki 'iyi uygulamalar' İstanbul'da düzenlenen konferansta ele alınıyor

Esenyurt ilçesinde bir otelde düzenlenen konferansta "Yenilikçi Bir Öğretmen Eğitimi Modeli: Okul-Üniversite İş Birliğine Dayalı Bir Eylem Araştırması", "3 Boyutlu Sanal Evrenlerde Materyal Tasarımı, EİT Bölgesi Dillerinin Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar", "Mevcut İyi Uygulamalar ve Çözüm Önerileri", "Yabancı Dilde Dil Bilgisi Öğretimi: Doğru Bilinen Yanlışlar Yanlış Bilinen Doğrular" ana başlıklarında sunumlar yapılacak.

Konferansta ayrıca 5 salonda 3 gün boyunca panelistler sunumlarını gerçekleştirecek.

Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'yla "Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cilt" ile uyumlu etkili dil öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu doğrultuda geliştirilen eğitim içeriklerinin ülke çapında tüm dil öğretmenleri ile paylaşılması amaçlanıyor.

Konferans vasıtasıyla dil eğitiminin tüm paydaşlarının buluşturulması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

- Konferansa 530 uygulama başvurusu

İlk defa düzenlenen konferans, Türkiye çapında farklı illerden ve okul türlerinden 530 uygulama başvurusu aldı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere bağlı olarak kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu bir ön uygunluk değerlendirmesinden geçen uygulamalar, Türkiye'deki akademisyenlerden ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan deneyimli öğretmenlerden oluşan geniş kapsamlı bir değerlendirme ekibi tarafından gizli hakemlik sistemiyle değerlendirildi. Her bir uygulama en az iki değerlendirici tarafından puanlandırıldı.

Gelecek nesillerin yetkin dil kullanımı açısından nitelikli ve bilinçli hale getirilmesi için emek veren öğretmenler, 60 en iyi uygulamayı 3 gün sürecek konferansta 5 paralel oturumda sözlü olarak sunacak.

Aynı zamanda İstanbul'da farklı okullardan seçilen öğrenciler ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlanan 15 iyi uygulamanın poster sunumu fuaye alanında yapılacak.