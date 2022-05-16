Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan sendika başkanı hafif yaralandı

Öz Taşıma İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Oğuz Alıcı, İncilipınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle akrabası olan M.İ.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından hafif şekilde yaralanan Alıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.