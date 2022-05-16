Sinem Kobal ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan oyuncu Sinem Kobal bugün doğum yaparak ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

İkinci kızını dünyaya getiren 34 yaşındaki Kobal'ın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında evlenen İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin, 1,5 yaşında Lalin adlı bir kızları var.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Öte yandan Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kobal, yeşil elbisesiyle objektif karşısına geçmişti.