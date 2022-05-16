KDK'nin Karabağ İnsan Hakları İnceleme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ermenistan'ın Karabağ'daki insan hakları ihlallerini yerinde inceleyerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) adına raporlaştırdı.

Türkiye Ombudsmanı ve İİTOB Dönem Başkanı Şeref Malkoç ve Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva tarafından KDK'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılan raporda, Ermenistan'ın insan hakları ihlalleri ve Azerbaycan'a ait tarihi ve kültürel mirasa yönelik tahribata yer verildi.

Malkoç, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, bu incelemelerin ardından iki ayrı rapor hazırlandığını söyledi.

Birinci raporun çatışmalar devam ederken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı insan hakları ihlallerini içerdiğini bildiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Bu rapordaki amacımız; yapılan tahribatı yerinden tespit edip belgelemek ve bu suçu işleyenleri bugün olmazsa yarın Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkartmaktı. Bu rapor önemli ölçüde hedefine ulaşmıştır hem Azerbaycan'ın kayıtlarında hem de uluslararası kayıtlarda yerini almıştır."

- "Ermenistan mayın haritalarını vermiyor"

Malkoç, ikinci hazırladıkları raporun ise hem kültürel mirasın yok edilmesi hem de Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği mayınlarla ilgili olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ermenistan, Azerbaycan'ın dörtte birini 30 yıla yakını süre işgal etti. Burada toprağa gömdükleri mayınlar var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz topraklarına dönmek istiyor ama Ermenistan yetkilileri bu mayınların haritalarını vermiyor. Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek, bu anlamda dünyadaki bütün ombudsmanları ve insan hakları kuruluşlarını duyarlı hale getirerek Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında gömdüğü mayınların haritalarını vermesi için kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz ise Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda tarihi ve kültürel mirası nasıl tahrip ettiğini belgelemek. Mesela camileri ahır yapmışlar. Azerbaycan'ın sembolü niteliğindeki eserleri yok etmişler, kırmışlar, dağıtmışlar, bir kısmını alıp götürmüşler. Bunları tespit edip hem tarihe not düşmek hem de ilerleyen zaman esnasında tahrip edilen eserlerin onarılmasına katkıda bulunmak istedik. İnsanlık adına, insan hakları adına, hukukun üstünlüğü adına birazcık katkımız olacaksa bundan memnuniyet duyacağız."

Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva da Ermenistan'ın insan hakları ihlallerinin yanında Azerbaycan'a ait tarihi ve kültürel mirasa da zarar verdiğini belirterek, raporu hazırlayan KDK çalışanlarına teşekkür etti.

İki ülke kurumları arasındaki iş birliğinin devam edeceğini dile getiren Aliyeva, Türk Ombudsmanlar Birliğinin kurulmasının gerekliliğini vurguladı.