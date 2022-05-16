CHP raporunda Kılıçdaroğlu'nun göç sorunu sözleri dikkat çekti

CHP PM, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirilirken PM'ye sunulan MYK raporunda Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Türkiye'nin büyük bir toplumsal sarsıntının ortasında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, 84 milyonun sesi olmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dostlarımızla birlikte bir yola çıktık. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Bu yolun sonunda halkımız ile birlikte, azim ve kararlılıkla mutlaka aydınlığa ulaşacağız. Kolay olmayacak, çetin bir kavga vereceğiz ama umutsuzluğa yer yok. Çünkü gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren bu sistem artık miadını doldurdu." ifadelerini kullandı.

Devleti yönetenlerin zenginlikleri adaletli dağıtmak zorunda olduklarını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratlar olarak adaletsizliklere başkaldırmak zorundayız. Sosyal adaleti tesis etmek için elektrik gibi temel insan hakkına giren ekonomik alanlara kamucu bir anlayışla yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Dostlarımızla beraber iktidar olduğumuzda Et ve Süt Kurumu, çiftçinin ve üreticinin yanında olacak. Çiftçimizi ithal girdi maliyetinden kurtaracağız, mazotundan vergi almayacağız, üretim için kullandığı elektriği ücretsiz vereceğiz. Sosyal devletin güvencesi olarak Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. Uluslararası Çalışma Örgütünün ilan ettiği dokuz sigorta dalından biri olduğu halde ülkemizde henüz uygulanmamış olan Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. Aile Destekleri Sigortası ile her bir yurttaşın doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını güvence altına alacağız. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak."

İktidar olmaları durumunda kamuda işe alımda Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki ailelerin çocuklarına öncelik tanınacağını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, yoksul ailelerin çocuklarına sahip çıkacaklarını, her ailede en az bir sigortalı olmasını sağlayacaklarını vurguladı.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni

Altı muhalefet partisi olarak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni"ne imza attıklarını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşarken toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak, bizler, Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemde cumhurbaşkanının partiler üstü ve devletin sigortası olacağını belirten Kılıçdaroğlu, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'yi etkili ve katılımcı yasama ile güçlendireceklerini, milletin iradesi ile hareket eden ve milletin sorunlarına çözüm üreten bir parlamentoyu yeniden inşa edeceklerini bildirdi.

İktidar olmaları durumunda seçim barajını yüzde 3'e indirerek milli iradeyi güçlendireceklerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, başkanını ana muhalefet partisinden bir milletvekilinin oluşturacağı Kesin Hesap Komisyonu ile Meclis'te denetimi etkin kılacaklarını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bağımsız ve tarafsız yargıyı güvence altına alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile gerçek anlamda demokratik hukuk devletini kuracağız. Demokrasi gelecek, insanımızın yüzü gülecek. Çünkü demokrasi halkın ekmeğidir. Koltuğunu korumak isteyenlerin siyasi mühendislik çabalarına karşı altı siyasal parti iş birliğimizi uyum içinde sürdüreceğiz. Bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkartma kararlığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Temel hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır."

Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, temel ilke ve hedefleri konularında oluşturdukları çalışma gruplarının çalışmalarını uyum içinde sürdürdüğünü belirtti.

Sığınmacılar konusuna da değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin düzensiz göç sorununu iki yıl içinde barış içinde çözeceklerine dikkati çekerek, "Kontrolsüz göç sorununun Türkiye'nin en acil meselelerinden biri olduğunun bilinciyle iktidar olur olmaz derhal harekete geçeceğimizi ilan ediyoruz. Milletimizin ırkçılığa kapılmadığını ve bundan sonra da kapılmayacağını biliyoruz. Düzensiz göç sorununu iki sene içinde çözeceğiz. Öncelikle ülkemizin sınır güvenliğini yeniden tesis edecek, Türkiye'yi yol geçen hanı olmaktan çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.