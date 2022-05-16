Askeri mahrem yapılanması'na yönelik FETÖ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 14:31
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 zanlıyı yakaladı.
Adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan zanlıların Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız