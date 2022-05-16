Demir, Gençlik Bilişim Festivali'nde yaptığı konuşmada, bir ülkenin savunmasının top, tüfek ve silahlı kuvvetlerden ibaret görülmemesi gerektiğini, enerji, bilişim, iletişim, sağlık ve tarım gibi alanların da ülke güvenliğiyle yakından ilgili olduğunu ifade etti.

Bilişim alanının gelişmesinin diğer alanlar ve savunma sanayisi açısından önemine işaret eden Demir, "Sanayi ve teknoloji ekosistemi iyi olmadan savunma sanayisinin iyi olması mümkün değil. Bu, toptan yürüyüş. Bu piramidin tabanı güçlü olmadan, her tarafa bu güç yayılmadan bir alanın güçlü olması mümkün değil. O halde bu yürüyüş, bu çıkış bütün alanlarda kendini göstermeli. Bunun da en zirve alanı bilişim." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, Başkanlığın koordinasyonunda, Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte çalışmalarını sürdüren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirme adına önemli bir adım attıklarını dile getirerek, "Kümelenmemiz kısa süre içinde 200 üye firmaya ulaşmış ve yerli imkanlarla geliştirilen 300 ürün, 400'den fazla hizmet ve eğitimi bünyesinde barındıran bir platform haline gelmiştir." diye konuştu.

Gençlerin fikirlerini ve projelerini hayata geçirmek için büyük bir heyecanla destek beklediklerini ifade eden Demir, bu kapsamda üniversite toplulukları, kulüpleri ve dernekleri ile koordinasyon halinde öğrencilerle buluşmayı görev haline getirdiklerini, onlara gelecek yolculuğuyla ilgili fikirler ve imkanlar sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Demir, bir ülkenin en büyük zenginliğinin iyi yetişmiş, genç ve dinamik insan gücü olduğunu vurgulayarak, gençlerin iyi yetişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Gençlere yönelik Vizyoner Genç Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten Demir, "vizyonergenc.com" internet sayfası aracılığıyla güncel savunma sanayisi gelişmelerinden haberdar olunabildiğini, kişisel gelişim ve kariyer alanlarında mevcut yaklaşımlar ile tavsiyelerin öğrenilebildiğini, güncel staj ve iş olanaklarının takip edilebildiğini, proje ve fikirlerin paylaşılabildiğini kaydetti.