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Türkiye-Cezayir arasında 15 anlaşma, bir ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı. Ayrıca Türkiye ile Cezayir arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turistik alanlarda iş birliğini içeren 15 anlaşma imzalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 21:40
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Türkiye-Cezayir arasında 15 anlaşma, bir ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un huzurunda 15 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Bu çerçevede iki ülke hükümetleri arasında "Cezayir'de Uluslararası bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşma" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ramtane Lamamra tarafından imza altına alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou tarafından "Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İki ülke arasında "Çevre Alanında İş Birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı " ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Mohamed Arkab tarafından imzalandı.

"Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması" ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imza altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra arasında "Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı. İki ülke hükümetleri arasında "Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Mesleki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptı" ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Küçük İşletmeler Alanında Mutabakat Zaptı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cezayir Başbakanlık Nezdinde Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakanı Nassim Diafat tarafından imza altına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Teknolojik Gelişme ve Bilimsel Araştırma Genel Müdürlüğü (DGRSDT) arasında Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdelbaki Benziane tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki "Balıkçılık ve Su Ürünleri alanında İş Birliği hakkında Mutabakat Zaptı"na ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra imza attı. "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Helal Akreditasyon Alanında Mutabakat Zaptı"nı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cezayir Sanayi Bakanı Ahmed Zeghdar tarafından imzalandı. İki hükümetleri ülke arasındaki "Bayındırlık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Lamamra tarafından imzalandı. "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) arasında "Türkiye-Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı"nı ise TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve CACI Başkanı Tayyib Şabap imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından İki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

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