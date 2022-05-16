Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara'da 16.00-19.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışa karşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteorolojiden Başkente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen yağışta oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, küçük çaplı dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.