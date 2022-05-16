Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar

Salgın döneminde evde bakılan hayvan sayısı arttı. Kalkan kısıtlamalarla iş yerlerine ve okullara dönüş sonrası, köpek saldırısı ve havlaması şikayetleri arttı.

Hayvan sahipleri ile apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Kararda, apartman ya da sitenin yönetim planında 'hayvan beslenemez' ibaresine yer verilmesi durumunda bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyeceğine hükmedildi.

"Köpek havlaması" şikayetiyle açılan davada emsal karar

Yargıtay'ın emsal kararına neden olan dava 10 yıl önce açıldı.

Köpek havlaması şikayetiyle açılan ve köpeğin tahliyesinin istendiği dava İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 2014'te reddedildi.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi üzerinden kararı temyiz eden komşunun talebi üzerine bir üst mahkeme kararı bozdu.

"Hayvan beslenemez" kararı binanın bağımsız bölümlerinde uygulanabilecek

İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18'inci Hukuk Dairesi'ni haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Böylece yönetim planında 'hayvan beslenemez' yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye nedeni olarak da kullanılabilecek.

Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.