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Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?

Konut sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldikleri toplantıyı değerlendirdi. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu; "İlan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 17:39
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Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 60 iş insanının katıldığı toplantı, 2 saate yakın sürdü.

Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ve ekibi ile sektörün son durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Konu çok boyutlu olduğu için arsa sahipliğinden yapı malzemesine, finansmandan ve vergisel boyuta kadar tüm alanlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi." dedi.

Şu anda inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu dile getiren Kalyoncu, "İlan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük. Bu da sevindirici. Çünkü üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeleme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden tabii ki onları sorumlu tutmak doğru olmaz." diye konuştu.

- "Erişilebilir arsa konusunda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük"

Mehmet Kalyoncu, sektörde yerlilik oranının artırılması ve teknolojinin daha çok kullanılması, kentsel tasarım noktasında ortak akılla hareket etme gibi konuların da ele alındığı kaydederek, görüşmenin etkilerini ilerleyen günlerde görülebileceğini söyledi.

Konut fiyatlarındaki artışın durdurulmasına ilişkin somut bir önerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Kalyoncu, burada hassas olunması gerektiğini dile getirdi.

Kalyoncu, arsa maliyetlerinin nasıl düşürüleceğine veya kontrol edilebileceğine dair soruya karşılık, şu açıklamalarda bulundu:

"En büyük girdi arsadır. Erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük. Zaten son açıklanan pakette de biliyorsunuz firmaların fiyatlarını belli bir müddet sabit tutması regülasyonu konuşuldu. Bunun benzeri bir mekanizma olursa, erişilebilir arsa üretilerek erişilebilir konut üretiminin de önünün açılacağını düşünüyoruz."

- "Konut fiyatlarındaki artışların sebeplerini anlattık"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise temel konunun enflasyonla mücadele olduğunu belirterek, "Burada en temel vurgu beklenti enflasyonunun maliyet enflasyonundan daha yüksek bir seviyeye geldiği konusuydu. Yüzde 69,9'luk nisan enflasyonunun içerisinde yarısından çoğunun beklenti enflasyonu oluştuğunu ifade etti." şeklinde konuştu.

Toplumsal anlamda beklentilerin ve buna bağlı olarak fiyatlama davranışlarının bozulduğunun konuşulduğunu ifade eden Elmas, kendilerinin de konut fiyat artışlarının sebeplerine dair açıklamalarda bulunduklarını anlattı.

Elmas, şu anda konut fiyatlarının maliyetlerin gerisinden geldiğini kaydederek, "Hedefimiz hep birlikte beklenti bozukluğu sebebiyle aşırı artan enflasyonun önüne geçmek. Konut fiyatları da kiralar da bunun içerisinde. Malzeme tarafında da daha kontrollü bir fiyatlama davranışını ortaya koymak anlamında genişçe bir değerlendirme yapıldı." açıklamasında bulundu.

- "İnternet sitelerinde konut fiyatlarını artıran 64 bin kişi tespit edildi"

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Altan Elmas, son açıklanan destek paketlerinin ardından konut fiyatını artıran 64 bin kişinin tespit edildiğinin belirtildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 internet sitesinde bunun tespit ettiklerini ve bu rakamların ikinci elde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında fiyat artışlarına sebebiyet verildiğini ifade ettiler. Biz de bu artışların üreticilerden kaynaklanmadığını söyledik. Özellikle ikinci ele dönük bir faiz indirim mekanizması kurulduğu zaman bunun ister istemez bazı fırsat kollayan insanları harekete geçirdiğini ve genel anlamda böyle bir fiyatlama davranışı olduğunu ama genele yansımayacağını ifade ettik."

Elmas, konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair bir soru üzerine, "Fiyatlar düşmez arkadaşlar. Bizim derdimiz fiyatları düşürmekten ziyade daha fazla artışı engellemek, bir stabilite sağlamak. Devlet de özellikle konut sahibi olmayanların konuta erişimine sağlama anlamında bir kredi mekanizması ortaya koydu. Biz de bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla biz de üzerimize düşen desteği her anlamda vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Yüksek fiyattan satıp tapuda düşük gösteren kimseleri tespit etmek adına Maliye'nin elinde imkanların bulunduğunu vurgulayan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele edeceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

- "Girdi maliyetlerindeki ve konut fiyatlarındaki artışın duracağını düşünüyoruz"

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da sektördeki tüm sıkıntıların geniş bir çerçevede ele alındığını belirterek, bundan sonrası için görüşmelerin çok faydalı olacağını söyledi.

Daha çok arazi geliştirilmesi halinde fiyatların geriye gelebileceğine değinen Yılmaz, artışlarla ilgili özellikle emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkati çekti.

Yılmaz, kredi oranlarındaki düşüş ile konut fiyatlarındaki artışın paralel değerlendirilmesinin doğru olmayacağını kaydederek, "Fiyat artışlarındaki ana etken arsa ve emtia fiyatlarındaki artıştır. Ancak ben emtia fiyatlarının daha fazla artmayacağını düşünüyor ve konut fiyatlarının buralarda kalacağını değerlendiriyorum." dedi.

- "Çok verimli bir toplantıydı"

İhlas Yapı AŞ Genel Müdür Yardımcısı Recai Akdoğan ise Bakan Nebati'nin sektörel sorunlarla yakından ilgilendiğini belirterek, temel problemlere yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğunu söyledi.

Bakan Nebati'nin kendilerinden bir talebi olup olmadığına dair soruya karşılık Akdoğan, "Çok verimli bir toplantıydı. Bakanımızın herhangi bir talebi yoktu bizden. Sadece ne tür önerilerimiz olabileceği konusunda fikirlerimizi sordu. Biz de fikirlerimizi kendilerine aktardık." diye konuştu.

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