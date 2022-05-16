6 aydır kayıp olan Remziye'yi öldürülüp gömen zanlı tutuklandı

Hakkında 6 ay önce kayıp ihbarında bulunulan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'ın (36) bulunması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Apaydın'ın son olarak ilçe merkezinde N.C'nin aracına bindiği tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan N.C, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü, cesedi de kendisine ait bahçede bulunan bir barakanın içerisinde toprağa gömdüğünü itiraf etti.

N.C'nin gösterdiği yerde yapılan aramada, Apaydın'ın cesedi naylona sarılmış halde toprağın 1,5 metre altında bulundu.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından Apaydın'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.