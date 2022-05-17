Yazıcıoğlu'nun Koruma Polisi Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Erol Yıldız'ın cenazesi Kırşehir'in Akçakent ilçesi Tepefakılı köyüne getirildi. Tepefakılı köyü sosyal tesislerinde ikinci namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde Yıldız için helallik istendi. Aile adına taziyeleri Yıldız'ın oğulları Furkan ve Ekrem kabul etti. Polis Memuru Yıldız'ın naaşı ilçeye bağlı Tefefakılı köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, TBMM Koruma Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, ilçe ve belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

"Olay araştırılmalı, kuşkular var"

Koruma polisi Erol Yıldız'ın ve helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı Hakkı Öznur; "Erol Yıldız, elim bir olay sonucu Hakkın rahmetine kavuştu. Kamuoyuna yansıyan bu olayın tüm detaylarıyla araştırılmalı. Kuşkular var. Şüphe ve kuşkular giderilmeli" dedi. Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan Yıldız, Koruma Daire Başkanlığında görev yapmaktaydı. Yıldız; Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında da tanık olarak dinlenecekti.

Erol Yıldız, dün sabah saatlerinde kendine aile olan 06 KHA 35 plakalı aracına binmiş daha sonrasında ise aracının çalışmadığını fark ederek itmek için aracının arkasına geçtiği sırada aracın geri manevra yapmasıyla altında kalmıştı.