Vali Bilgin, veda gecesinde duygusal anlar yaşadı
Kırklareli Valiliği görevinden Şırnak Valisi olarak atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemekte Bilgin gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Mayıs 2022 23:24
Yaklaşık olarak 4 yıldır Kırklareli'nde görev yapan ve Şırnak Valisi olarak
atanan Osman Bilgin için veda yemeği düzenlendi. Düğün salonunda düzenlenen
yemekte Bilgin masaları tek tek gezerek veda etti. Duygusal anların yaşandığı
veda yemeğinde Vali Bilgin, gözyaşlarına hakim olamadı.
Veda yemeğinde konuşan Bilgin 4 yıldır Kırklareli'nde görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek Kırklareli halkına teşekkür etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız