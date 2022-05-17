17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
17 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı" ile "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamuya Atanması Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00/14.00)
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katılacak.
(İstanbul/10.00)
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Kaçakçılık İstihbarat Kurulu" toplantısında bulunacak.
(Ankara/09.30)
5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni"nde yer alacak.
(Ankara/11.00)
6- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.
- TBMM KİT Komisyonu, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıklarının hesaplarını ele alacak.
(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fide dağıtım programına ve 70 paletli ekskavatörün dağıtım törenine iştirak edecek.
(Ankara/09.00/14.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Berlin Büyükelçiliğini ziyaret edecek ve şehir turu yapacak.
(Berlin)
4- TÜİK, 2021 yılı "İstatistiklerle Gençlik" bültenini yayımlayacak, nisan ayı konut satış istatistiklerini ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Toplantının bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenecek 4. Savunma Sanayii Buluşmaları'nın açılış konuşmalarına çevrim içi iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nun açılış galasına katılacak.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının himayesinde düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın açılış törenine katılacak.
(Şırnak/13.30)
2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Frutti Extra Bursaspor ile Fenerbahçe Beko ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.30)
3- TFF 3. Lig'in play-off yarı finalinde 4 rövanş karşılaşması oynanacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız