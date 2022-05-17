Kovid çocuklarda tik yaptı

Pandemide aylarca evde kalan çocuklarda tik bozuklukları başladı. İstem dışı tekrarlanan tikler çoğu kez omuz silkme, kafa sallama, göz kırpma, burun seyirme veye diş sürtme olarak ortaya çıkıyor. Tiklerin erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla iki kat daha fazla görüldüğünü belirten Psikolog Zeynep Öztürk, "Motor ve vokal olarak iki grupta incelenen tikler daha çok ilkokul dönemi çocuklarında görülüyor. Tik bozukluklarının en sık görüldüğü dönem ise 7-12 aralığı" dedi.

5 ETKİLİ YOL

Çocukları korumak için alınacak 5 yöntem şöyle:

1-Huzurlu bir aile ortamı oluşturun.

2-Mükemmeliyetçi tutum yerine çocuğunuzun kapasitesi ve gelişimine uygun bekletiler içinde olun.

3-Düzenli uyku uyumasına özen gösterin.

4-5-6 yaşlarından itibaren bir spor dalına yönlendirin.

5-Çocuğunuzu telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi teknolojik aletlerden uzak tutun.

Aybike Eroğlu