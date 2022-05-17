Zorunlu din dersi ve HDP tavrı isyan ettirdi! Saadette çatlak

2023 seçimleri doğrultusunda hazırlıklarına başlayan partilerden seçmenleri ikna etmeye yönelik projeler ve çalışmalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi, zorunlu din dersinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonunun kurulması gibi skandal kararlara evet diyerek, tabanıyla ters düşecek bir adım attı. Bunun üzerine açıklama yapan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi(GİK) ve İBB adayı Selman Esmerer'den partisi için itiraflar geldi. Esmerer, "Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda, din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek sert tepki gösterdi.

Saadet Partisi'nin sırf Meclis'e girebilmek için Milli Görüş esaslarından ayrıldığını belirten Esmerer, partisinin din dersinin bile kaldırılmasına evet dediğini vurgulayıp, şu ifadeleri kullandı;

"TEK DERTLERİ PARLEMENTOYA GİRMEK"

"Bu gelinen noktada tamamen Millet İttifakı doğrultusunda hareket ediliyor. Özellikle CHP ve HDP ile sürekli temas var. Bu temaslardan (Saadet Partililer olarak) hepimiz rahatsızız.

Özellikle vahim bir olay var. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katıldığı toplantıda, din dersinin zorunlu ders olarak çıkarılmasına Saadet Partisi olarak hem evet diyor hem de Kürt federasyonu kurulmasına evet diyor.

Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar büyük ideallerimiz var, bunlar değişmez. Bunlar diyor ki sadece biz parlamentoya girelim bizim geleceğimiz garanti olsun."