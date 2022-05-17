İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.