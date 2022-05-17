Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten 'kaza haberlerine' ilişkin basına tepki

'Konut piyasası mercek altında: 65 bin kişi tespit ettik'
'Konut piyasası mercek altında: 65 bin kişi tespit ettik'
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Kaskoda 160 TL, Trafikte 80 TL net indirim
Sponsorlu İçerik
4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı
İstanbul'da büyük rüşvet operasyonu: 54'ü kamu görevlisi 224 gözaltı
Takvim hazır! Çalışanın özlük hakkı için 3 aşamalı yol haritası
Takvim hazır! Çalışanın özlük hakkı için 3 aşamalı yol haritası
Benzin ve LPG'ye zam geldi
Benzin ve LPG'ye zam geldi
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
FETÖ/PDY üyesi 15 hakim ve cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Primlerde yüzde 25 artış yapılacak
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Primlerde yüzde 25 artış yapılacak
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Doktorun maaşından yapılan kesintiye 3'üncü kez iade kararı
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
Yargıtay'dan 'apartmanda hayvan besleme'de emsal karar
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
İBB Başkanı İmamoğlu, öğrenci ulaşım indirimi kararını veto etti
5 ilde sel yaşandı
5 ilde sel yaşandı
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya tepkisi: Kusura bakmasınlar yorulmasınlar
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne soruşturma
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Pazar tezgahındaki bu etiketlere dikkat!
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Konut sektörü temsilcileri Bakan Nebati ile görüşme için ne dedi?
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Diyanet'ten 'Akademi öğrencilerine askerlikten muafiyet' açıklaması
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
EGM açıkladı: Özel güvenlik görevlileri üst araması yapabilir mi?
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranı
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha yok
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
İBB, Müze Gazhane'de tepki çeken çizimleri kaldırdı
Çaya yüzde 43.7 zam
Çaya yüzde 43.7 zam
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
'Halkalı-Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmaları tamamlandı'
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Bakanlık açıkladı: Şanlıurfa'da eylem hazırlığında canlı bomba yakalandı
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın logosu değişti
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
'Bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu açılıyor'
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
AYM Başkanı Arslan: Ohal KHK'larının denetlenmediği iddiası doğru değil
Ana sayfaHaberler Yaşam

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten 'kaza haberlerine' ilişkin basına tepki

Rıza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarının "araştırmadan" yaptığı haberden ötürü halk nezdinde zor duruma düştüğünü belirtti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 08:06
Yazdır
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten 'kaza haberlerine' ilişkin basına tepki

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, karıştığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Rıza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarının "araştırmadan" yaptığı haberden ötürü halk nezdinde zor duruma düştüğünü belirtti.

Kazadan 15-20 dakika sonra olay yerine gelen savcıya ifade verdiğini vurgulayan Rıza, "Bir sonraki günde verdiğim resmi ifadem de birebir aynıdır. Eğer aksi bir durum varsa sayın savcımızı sizlerin huzurunda görevini yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Rıza, açıklamasında olayı şu şekilde anlattı:

"Arkadaşımın düğününe katılmak için gitmiş olduğum memleketimde ailemi ziyaret etmek için arkadaşlarımla köyüme gittim. 3-4 saat köyde kaldıktan sonra ailemin yanından ayrılarak güreşçi olarak yetiştiğim Güreş Eğitim Merkezi'ne doğru gitmek için yola çıktım. Acele edilecek bir durum yoktu. Kurallara uyarak Yozgat'a doğru 60-70 kilometre hızla anayolda seyir halindeydim. Çok karanlık bir yoldu ve acelemiz de yoktu. Yozgatlı hemşerilerim de bilirler ki o yol asfaltın da siyah olmasından dolayı zifiri karanlık. Ben sol şeritte ilerlerken merhum şahıs Çalatlı köyü Yozgat tarafı çıkışında bulunan Coşkunlar Fabrikası önünde birden önümüze çıkıvermiştir. Şahsı görmemle direksiyonu sola kırmam 1 saniyelik olaydı ki sol şeritte olmama rağmen bu olay gerçekleşmiştir. Merhum şahıs benim sağ çamurluğuma çarpmıştır. Biz ne olduğunu anlayamadan aniden gelişti her şey."

- "Şahsı tırın önünden çekmeyi düşündüm ama zaman olarak yetişmem imkansızdı"

Hemen arabayı kenara çekerek park ettiğini belirten Rıza, şunları kaydetti:

"Şahsı derhal hastaneye yetiştirmek düşüncesiyle hızla arabadan inip olay yerine doğru yürümeye başladık. Dediğim gibi çok karanlık bir yol olması ve şahsın siyah kıyafetli olmasından dolayı görmekte zorlandık. Telefonlarımızın flaşlarını açtık. Tam o sırada arkadan gelen tırın ışığıyla şahsı fark ettik. Oturur ve kolunu tutar vaziyetteydi. O an merhum şahıs da tırın kendisine geldiğini görünce elini kaldırdı durması için. Biz de hemen kendi can güvenliğimizi düşünmeden yola atladık. Şoförü durdurabilmek için kollarımızı kaldırdık, bağırdık. Şahsı tırın önünden çekmeyi düşündüm ama zaman olarak yetişmem imkansızdı. Maalesef tır, merhum şahsı altına alınca durabildi. Zaten fabrikadaki görgü şahitleri de merhumun oturur vaziyette kolunu tuttuğunu ve iyi olduğunu tırın durması için elini kaldırdığını ve bizim uğraşımızı görmüş, karakoldaki beyanlarında belirtmişlerdir. Burada tır şoförünün de yapabileceği bir şey yoktu. Onu suçlamak gibi olmasın. Dediğim gibi şahsın kıyafetleri ve asfalt simsiyahtı. Hiçbir ışık yoktu ve bu durumlar görüş mesafesini kısıtlıyordu. Hemen merhum şahsa yardıma koştuk tır şoförüne aracını geri almasını söyledik. O da 1-2 metre tırı geri aldı. Merhum şahısın hayatını kaybetmişti."

Rıza Kayaalp, daha sonra olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, polis ve savcının geldiğini ifade ederek, "Olayın araştırılması, görgü tanıklarının dinlenmesi, sonrası bilirkişi raporlarında hızımın kurallara uygun olduğu, yolun ışıksız olması, şahsın kıyafetlerinin siyah olması, yaya geçidinin olmaması, 150 metre ilerde alt geçidin olması göz önünde bulundurularak yüzde yüz merhum yayanın suçlu olduğu anlaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kovid çocuklarda tik yaptı
Kovid çocuklarda tik yaptı
8 sene önce şikayeti geri alınmasına rağmen kocası 2 senedir cezaevinde
8 sene önce şikayeti geri alınmasına rağmen kocası 2 senedir cezaevinde
5 ilde sel yaşandı
5 ilde sel yaşandı
İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı
İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı
1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat

Bu Habere Tepkiniz

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Baş/Uzman öğretmenlikle ilgili 14 soru ve cevap

Bu yazıda başöğretmenlik ve uzman öğretmenlikle ilgili olarak sık sorulan 14 soruya cevap verilecektir
İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

İYEP'te müdür yetkili öğretmen ile müdür yardımcıları görev alabilirler mi?

Önceki yönergede sadece öğretmenlerin görev aldığı İlkokullarda Yetiştirme Programında bu değişiklikle müdür yetkili öğretmenler ile müdür yardımcıları da görev alabilecekler mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Beklendiği gibi oldu! En düşük puanlı daire başkanı öğretim görevlisi oldu!

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin 84 adayı elediği öğretim görevlisi alımında en düşük puanlı aday olan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı öğretim görevlisi oldu!
İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

İki daire başkanı, iki kariyer geçmişi, iki farklı karar

Danıştay 2. Dairesinin yeni tarihli (2022) iki kararında büyükşehir belediyesinde görev yapan iki daire başkanı hakkında iki farklı karar verildi.
Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Mahkeme heyetine söylenen 'beni nereye atıyorsunuz lan!' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, duruşmadan çıkartılan sanığın heyete hitaben "beni nereye atıyorsunuz lan!" sözlerinin hakaret olmadığını belirtti.
Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.
Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek
Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Zimmet suçundan kamu davası mülki idare amirinin yükselmesine engel midir?

Danıştay İDDK: Zimmet suçundan kamu davası birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmeye engeldir.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınav takvimi açıklandı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Haziran'da başlıyor.
PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alımı takvimi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından sınav takvimini yayımladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 94.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak

Halkbank 150 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Haftanın fırsat ürünleri (16-21)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri