4 Kamu kurumu 140 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 28 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Adalet Bakanlığı 28 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 2 haziran 2022
Adalet Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye İstatistik Kurumu 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Türkiye İstatistik Kurumu 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 31 mayıs 2022
TÜİK ilanı detayları için tıklayınız
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 47 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 51 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız