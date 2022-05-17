Çaya gelen zam sonrası reyonları boşaltan market çalışanına suçüstü, zabıta ceza kesti
Ankara'nın Sincan ilçesinde çaya gelen zammı fırsat bilip çay reyonunu boşaltan bir süper markete zabıta tarafından ceza kesildi
Eklenme : 17 Mayıs 2022 09:15
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde bir süper market zinciri mağazasında meydana geldi.
Çaya gelen zammı fırsat bilen süper marketin çalışanlarının çay reyonunu boşalttığı anlar, alışveriş yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, süper markette inceleme yaptı. Ekipler markete ceza kesti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız