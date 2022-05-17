15,87 TL'yi gören dolar, 15,76 TL'ye geriledi
Gün içinde yükselerek 15,87 lirayı gören dolar günü 15,76 liradan, avro ise 16,59 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 17:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|15,5720
|15,5730
|15,7590
|15,7600
|Avro
|16,2150
|16,2160
|16,5980
|16,5990
|Sterlin
|19,0750
|19,1670
|19,6350
|19,7270
|İsviçre Frangı
|15,4910
|15,5610
|15,8630
|15,9330
|ANKARA
|ABD Doları
|15,5420
|15,5920
|15,7290
|15,7790
|Avro
|16,1750
|16,2350
|16,5580
|16,6180
|Sterlin
|19,0150
|19,2150
|19,5750
|19,7750