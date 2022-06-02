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Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Danıştay 8. Dairesi, Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin işleme karşı davayı reddeden mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Haziran 2022 00:04
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Danıştay, 2011 KPSS joker davasında kararını verdi

Olayda 2007 yılı ÖSYM sınavına ilişkin olarak, "Joker ve Sınava Yerine Girilen şahsın genel kafa anatomisi, kaş, göz, burun, dudak ve çene yapıları yönlerinden fark görüldüğü, söz konusu fotoğrafların "tam fark" derecesinde farklı şahıslara ait olduğu kanaatine varıldığı"nın belirtilmiş davacı yerine sınava kardeşinin girdiği tespit edilmiştir.

2011 KPSS için de benzer tespit yapılmış, ayrıca şahısların imza ve yazı mukayesesinin de yapıldığı ve sınava giren şahıs tarafından doldurulan sınav evraklarındaki yazı ile davacıya ait yazının da birbirinden farklı olduğunun tespit edilmiştir.

Şahıs 2011 KPSS sonuçlarına göre MEB emrine öğretmen olarak atanmıştır.

ÖSYM Yönetim Kurulu kararı ile yerleştirmenin iptaline karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmişti.

Davacı, dosyasında 200'ün üzerinde kişinin yargılandığı ve sağlıklı bir yargılamanın yapılmadığı, iddiaların şahıslara özgülenerek düzenlenmediği, beraat etme ihtimalinin bulunduğunu iddia etmiştir.

Danıştay 8. Dairesi kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/7910

Karar No: 2022/177

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av..

KAPAT [X]

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Başkanlığı

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacının 2007 yılı ÖSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemi ile 2011 KPSS ve bu sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme işlemlerinin iptaline ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulunun. tarih ve. sayılı kararının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararında;

.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. numaralı soruşturması kapsamında; Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nün Tetkik ve Mukayese Konusu (Başvuru belgesi/cevap kağıdı veya ÖSYM arşivinde fotoğrafı bulunan kişi -Joker- ile sınava yerine girilen gerçek şahsın) fotoğrafları arasında morfolojik yöntem kullanılarak yapılan karşılaştırmalı inceleme neticesinde, 2007 yılı ÖSYM sınavına ilişkin olarak, "Joker ve Sınava Yerine Girilen şahsın genel kafa anatomisi, kaş, göz, burun, dudak ve çene yapıları yönlerinden fark görüldüğü, söz konusu fotoğrafların "tam fark" derecesinde farklı şahıslara ait olduğu kanaatine varıldığı"nın belirtildiği, davacı yerine sınava kardeşi .'ın girdiğinin tespit edildiği, söz konusu iddianamenin kabulü ile. Ağır Ceza Mahkemesinin. sayılı dosyasından kovuşturmaya başlandığı,

Davacının girdiği 2011 yılı KPSS sınavına ilişkin olarak ise. Ağır Ceza Mahkemesi'nin E:. sayılı dosyasında yer alan iddianamenin incelenmesinden, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nün Tetkik ve Mukayese Konusu fotoğraflar arasında morfolojik yöntem kullanılarak yapılan karşılaştırmalı inceleme neticesinde alınan. tarih ve . Uzmanlık Numaralı Ekspertiz Raporunda "Joker ve Sınava Yerine Girilen şahsın genel kafa anatomisi, kaş, göz, burun, dudak ve çene yapıları yönlerinden fark görüldüğü, söz konusu fotoğrafların "tam fark" derecesinde farklı şahıslara ait olduğu kanaatine varıldığı"nın belirtildiği, ayrıca şahısların imza ve yazı mukayesesinin de yapıldığı ve sınava giren şahıs tarafından doldurulan sınav evraklarındaki yazı ile davacıya ait yazının da birbirinden farklı olduğunun tespit edildiği, davacı yerine 2011 KPSS sınavına. isimli şahsın girdiği, sınav sonucunda 72.180 puan aldığı ve davacının bu puanla. tarih ve .sayılı Bakan Onayı ile ... İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandığı, bu iddianamenin kabulü ile iddialar hakkında kovuşturmaya başlandığı,

Sonrasında bu dosyanın aynı Mahkemenin... esas numaralı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğünün Uzmanlık Raporlarına dayanılarak gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar neticesinde ulaşılan bulgular bağlamında 2007-ÖSS ve 2011-KPSS sınavına kendi yerine başkalarının girdiğinin tespit edildiği anlaşılan davacının, anılan sınav sonuçları ile bu sınavlara göre yapılan yerleştirmelerinin iptaline ilişkin ÖSYM Yönetim Kurulu'nun. tarih ve. sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlemin tesis edilmesinden önce davacının savunmasına başvurulmadığı, isnat edilen suçlamayla ilgisinin bulunmadığı, bahsi geçen ceza dosyasında 200'ün üzerinde kişinin yargılandığı ve sağlıklı bir yargılamanın yapılmadığı, iddiaların şahıslara özgülenerek düzenlenmediği, beraat etme ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle. Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Esas sayılı davanın bekletici mesele yapılmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Usule ilişkin olarak davanın süresinde açılmadığı; esasa ilişkin olarak, . Ağır Ceza Mahkemesinin. esas sayılı dosyası ile... esas sayılı dosyasında yer alan iddianame içerikleri, . tarih ve. Uzmanlık Numaralı Ekspertiz Raporunda ulaşılan bulgular ile Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu tanzim edilen. numaralı uzmanlık raporunda yer verilen tespitler çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, davalı idarenin davanın süresinde açılmadığına yönelik itirazı yerinde görülmeyerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. .İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Posta giderleri avansından artan tutar ile, kullanılmayan. TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 21/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

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