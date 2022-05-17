Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' tartışmasına yönelik açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Koro halinde aynı türküyü söylüyorlar. Biz onlara rağmen tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz.

İşte Atatürk'ün bize emanet ettiği bütün eserler buradalar, korunuyorlar. Dünyadaki örneklerine baktığımızda gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanlarıyla karşılaşmıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde havalimanı yok. 2018 yılında

Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte buradaki trafik yoğunluğunun azaldığı görülüyor.

''İFTİRA ATIYORLAR''

Mesele çevre, doğa meselesi değil. İftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti'nin yaptığı proje olunca eleştirilere maruz kalıyoruz.

İstanbul bir deprem merkezi olası bir afet durumunda toplanma merkezi haline gelecek. Millete verdikleri sözleri tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimiz her zaman iş bekler, proje bekler, eser bekler. Biz üretimimizle birlikte bu işleri yapmaya gayret gösteriyoruz.

''AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ''

132 bin ağacımızı Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçemize dikeceğiz. İstanbul'un akciğeri olacak projeyi gerçekleştireceğiz. Biz bu noktada da hem çevre açısından hem doğa koruma açısından projemizi yapmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."