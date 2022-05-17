Ajda Pekkan: Ben ne kuşağıyım acaba?

Sanatçı Ajda Pekkan, Antalya'da yaklaşık 3 bin kişiye konser verdi.

Konser sırasında kendisini izlemeye gelen seyirciler ile sohbet eden ünlü şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece" dedi.Pekkan'ın bu esprisi, seyircileri güldürdü.