Piyasa spekülatörleri ve stokçulara cezalar artacak!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesinde fiyatları etkileme suçu ile 240 maddesinde topçuluğu düzenleyen maddeler de cezaların alt ve üst sınırını artıran yeni bir düzenleme götürüyoruz. Buna göre işçi ücretlerini veya besin ve mallarını değerinin artmasını sağlamak için asılsız haber yayanlarla ilgili ceza 3 aydan 3 yıla çıkıyor. Eskiden 3 aydan 2 yıla kadardı, şimdi bir yıldan üç yıla kadar olacak. Propaganda, manipülasyon yollarına başvurmak yoluyla olursa bu ceza yarı oranında artacak Eğer simsarlar, tellallar kamu görevi yapanlar telefondan artırılırsa yarı oranında daha artacak, sokaklarda fiyatlar artsın diye düşünen stokçular olduğunda aynı şekilde cezaları artırıyoruz."