

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıda yaklaşık 3 ay geride kalırken, yaşanan Yılan Adası savaşı, Ukrayna'daki savaşın en stratejik ve sembolik yerlerinden biri oldu.

İşgalden sonraki ilk günlerde, Karadeniz'de Odessa'nın güneyinde stratejik bir noktada bulunan bu kayalık adada, Ukraynalı askerlerin Rus savaş gemisine "eve git" dedikleri yer oldu.

Bugün, Rusya, adanın kısmen kontrolünü elinde tutarken, bu hafta bir Raptor devriye botu da dahil olmak üzere Yılan Adası'nda araçları yok eden Ukrayna ordusuna bağlı Bayraktar TB2 drone'larının birkaç videosu yayımlandı.

Videolarda bir savaş gemisinin drone'larla batırılması da dahil olmak üzere Rus askerlerine karşı Bayraktar TB2'lerin üstün performansı gözler önüne serilirken, kaydedilen ses kayıtlarında Rus askerlerinin kendilerine ateş etmeye devam eden Bayraktarlardan yakındığı ortaya çıktı.

İngiliz Telegraph'ın haberinde ise, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın başından bu yana, çoğunlukla tanklara ve diğer zırhlı araçlara yönelik 800'den fazla onaylanmış Bayraktar saldırısı gerçekleştiği bildirildi.

Telegraph, 'Bayraktar TB2 Ukrayna'da oyunu değiştirdi' ifadeleriyle Türk İHA'yı manşetine taşıdı.

Bayraktarlar Ukrayna'nın savunmasına önemli bir rol oynarken ülkede birçok simgeye Türk yapımı İHA'nın adı verildi.

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Ukrayna'da halkın Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başladığı, evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adının verildiğini aktarmıştı.

CNN International ise, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" sözleriyle Türk İHA için şarkılar söylendiğini vurgulamıştı.

Haberde, Kiev belediye başkanının geçtiğimiz ay şehrin hayvanat bahçesinde yenidoğan bir lemurun adının Bayraktar olacağını duyurduğu bildirilirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev polis köpeği eğitim merkezindeki başka bir köpek yavrusu olan Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşmıştı.