Bakan Bozdağ açıkladı...7 ilde yeni mahkemeler kuruluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye Belediyeler Birliği Meclis toplantısında konuştu.

Bakan Bozdağ konuşmasında yeni mahkemelerin açılacağı müjdesini verdi.

Bakan Bozdağ'ın konuya ilişkin açıklaması:

Dün imzaladım inşallah, Ağrı ilimize Kars ilimize, Bingöl ilimize ve Kırklareli ilimize idare mahkemesi kuruyoruz.

Ayrıca Tekirdağ, Malatya ve Denizli illerine de Bölge Adliye Mahkemeleri kuruyor, böylece istinaf ve yargılama sürecinin hızlanmasıyla adalet mekanizmasını hızlandırarak yargı hizmetlerine katkı vereceğine inanıyorum.