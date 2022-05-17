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Ruslar, Türkiye'den konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı

Savaşın başlamasının ardından Türkiye'deki gayrimenkul yatırımını artıran Rusların nisanda aldıkları konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,6, Ukraynalıların ise yüzde 185,9 artış gösterdi- Yabancılara yapılan toplam konut satışında, 6 bin 447 konut ile nisan, 20 bin 791 konut ile de ocak-nisan dönemi rekorları kırıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 13:26
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Ruslar, Türkiye'den konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı

Rusların Türkiye'den aldığı konut sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaşırken, Rusya vatandaşları konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı.

AA muhabirinin TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancıya konut satışları ocak-nisan döneminde yüzde 48,9 artarak 20 bin 791 oldu.

İlk 4 aylık satış adetleri tüm zamanların en yüksek ocak-nisan rakamları olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan dönemi illere göre satışlara bakıldığında zirveyi 8 bin 538 adetle İstanbul aldı. Megakenti 5 bin 417 ile Antalya, 1.237 ile Ankara izledi.

Mersin, Bursa, Yalova, İzmir, Samsun, Sakarya ve Trabzon ilk 10'da yer alan diğer iller oldu.

- Ruslar ilk kez zirvede

Türkiye'de yabancılara yönelik yapılan konut satışları geçen ay yüzde 58,1 artarak 6 bin 447'ye ulaşırken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı görüldü.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye'deki konut yatırımını artıran Ruslar, nisanda yabancıya satışta ilk kez zirvede yer aldı. Rusların nisanda Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaştı.

Geçen ay Rusları 905 adetle İranlılar, 714 ile Iraklılar, 311 ile Kazakistan vatandaşları izledi. Almanya, Afganistan, Ukrayna ve Yemen vatandaşları da en çok konut satın alanlar arasında yer aldı.

Nisanda Ukraynalılara yapılan konut satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,9 artarak 92'den 263 adede yükseldi. Her iki ülke vatandaşlarının yatırımlarındaki artışın genel ortalama olan yüzde 58,1'in çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

- "Yabancı yatırımcının ilgi odağı olmaya devam ediyoruz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış ülke yatırımcılarının ilgi odağı olmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Daha önce yabancıya satışın önündeki bazı zorlukları ortadan kaldıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Özyurt, bununla ilgili adımlar atıldığını, bu sayede rakamların daha da yukarıya çıkacağını söyledi.

Özyurt, açıklanan son destek paketlerinin beklemede olan vatandaşları harekete geçirebileceğini kaydederek, inşaat projeleri için verilen desteğin ise arzı artıracağını anlattı.

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- "Yabancıların ilgisini yurt dışı toplantılarımızda bizzat görüyoruz"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin ve inancının artan bir ivmeyle devam ettiğini belirterek, "Bu da bize Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışında yaşayan yabancılar için ne kadar cazip ve avantajlı görüldüğünü gösteriyor. Yaptığımız görüşmelerde yabancıların sektörümüzle çok yakından ilgilendiklerini bizzat görüyoruz." diye konuştu.

En az 500 bin dolar karşılığı döviz tutarında katkı payını BES'e yatıran yabancıların Türk vatandaşlığı için başvurabilme hakkına kavuşacağına dair değişikliğe değinen Bahadır, "Bu da önümüzdeki dönemlerde yabancı yatırımcının daha çok ilgisiyle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Hem yerli hem de yabancılarda artacak konut üretimine katkı sağlayacak, piyasa canlanacak." açıklamasında bulundu.

- "Antalya uluslararası konut yatırımcılarının gözdesi haline geldi"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisinin artışından bahsederek, "Ülkemizin konutta yabancı yatırımcılardan aldığı talep Avrupa'daki rakiplerine göre daha yüksek artıyor. İlerleyen zamanlarda bu alanda önde gelen ülkelerden olacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya'da hem yerliye hem de yabancıya yapılan konut satışında artışların yaşandığını aktaran Özgün, kentin uluslararası yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi.

Özgün, "Savaştan sonra sadece Rusların değil Ukraynalıların da ilgisi artış gösterdi. Antalya'da bu artışı net bir şekilde görebiliyoruz." diye konuştu.

- "Ruslara göre en güvenli ülke Türkiye"

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ da savaş sonrası Rusların Türkiye'de konut yatırımını artırdığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Geçen ay Rusların Türkiye'den aldığı konut adedi yüzde 186,6 artarak 1.152'ye yükseldi. Şu an Ruslar için en güvenli ülke Türkiye. Bunu kendilerinden de duyuyoruz. Önceden Antalya özelinde alıyorlardı şimdi İstanbul ve diğer bazı kentlerimizde de yatırım yapmaya başladılar. Hatta Rusya'da hizmet veren bazı şirketlerin personeline İstanbul'dan çalışmalarını sürdürebileceğini söylediğine dair duyumlarımız var."

Hakan Sabbağ, Türkiye'ye yönelik uluslararası gayrimenkul yatırımının giderek arttığını kaydederek, Kazakistan, Güney Kore, Çin gibi ülke vatandaşlarının alımlarında artış yaşandığını söyledi.

Sabbağ, yabancıların konut yatırımının yaz aylarında artacağını belirterek, özellikle Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinden gelen taleplerde net artış yaşanacağını sözlerine ekledi.

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