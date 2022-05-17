Kars Valiliğinden 'Vali Öksüz'ün adı ile dolandırıcılık' yapanlara karşı uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin Vali Öksüz ile vali yardımcılarının adını kullanıp vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Art niyetli kişilerin, ihtiyaç sahiplerine solunum cihazı ve tekerlekli sandalye alınması için yardım kampanyası adı altında iş adamı ve vatandaşlarımızdan para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır."