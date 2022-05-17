Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 13:31
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu toplam 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız