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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem başlıyor. Aralarında Bodrum ve Çeşme'nin de bulunduğu 8 ilçede yapılanma il düzeyine çıkarılıyor. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ayrı bir Başkanlık olarak hizmet verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mayıs 2022 16:56
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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni dönem

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, terör eylemlerinden kaçak göçe, uyuşturucudan kaçakçılığa kadar her türlü suçun dünyanın pek çok bölgesine yansıyabildiğini belirtti.

Buna karşı kurumlar arası iş birliğini artırdıklarına işaret eden Soylu, göçü yönetirken insanların ten rengi, inanç ve etnik kökenlerinde ayrım yapmadıklarını söyledi. Soylu, bütün güvenlik başlıklarında zamanın, Türkiye'yi haklı çıkardığını ifade etti.

Tunceli'de HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olaya değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesinde, TBMM içerisinde bulunan terör örgütünün organizasyonuyla o Meclis'e giren ve terör sıfatını hak eden milletvekillerinin katılmaması için bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor. Polisimize taş atıyorlar, TOMA'ya taş atıyorlar, çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor, diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Neyle karşı karşıya kaldığımız çok net bir şekilde biliniyor, buna ses çıkarılmıyor."

- "Yakalanan kaçak sigara azaldı ancak makaron yakalaması arttı"

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, kaçak göçmen, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer olaylara ilişkin verileri paylaşan Soylu, şunları söyledi:

"2020-2021 arasında yakalanan kaçak sigara yüzde 47 azalmış. 19,3 milyon paketten 10,3 milyon pakete düşmüştür ama makaron yakalaması toplam 4,7 kat artmıştır. 481 milyondan 2,3 milyara yükselmiştir. Bunlara nefes aldırmıyoruz doğru. Bunların üretimlerini kaçak yaptıkları fabrikaları basıyor, gereğini yerine getiriyoruz ama böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı, bu yolla kaçak tütünü Türkiye'ye sokmak marifetiyle başka bir kaçakçılık alanı oluşturmak istediklerini paylaşmak durumundayım."

Soylu, para dolaşım araçlarının farklılaşması nedeniyle 2021'de mali suçların terör suçları kadar önemli bir noktaya ulaştığını anlatarak bu konuda alarm halinde olduklarını ancak dünyanın meseleye bigane kalmasının Türkiye'yi ve dünyayı büyük maliyetlerle karşı karşıya bırakacağını savundu.

- "Çalışmalarımızı bir seviye daha yükseltiyoruz"

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik aldıkları yeni bir kararı paylaşan Soylu, "Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığımızı, geldiği kapasite çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı olması hususunda çalışmalarımızı başlattık. Yani bir seviye daha yükseltiyoruz." bilgisini verdi.

Soylu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önceden tedbir almak zorunda oldukları ilçelerin bulunduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Suç şöyle bir şeydir, nereye basarsanız bir tarafa kaçmaya çalışır. Hangi alanı kapatırsanız kendisine başka bir alan bulmaya çalışır. Onun için Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde, şu ilçeleri il seviyesinde kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda güçlendirme kararı aldık. Bunlar da Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğu Beyazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa. Yani ilk etapta bu 8 ilçede güçlendirme kararı aldık. Bu birimlerimiz aynen nasıl bir il merkezinde çalışma ortaya koyuyorlarsa aynı koordinasyonları bu ilçelerde aynı şekilde yapabilmek kabiliyetini değerlendirecekler."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ve ilgili bakanlıkların temsilcileri de katıldı.

KAFTANCIOĞLU'NUN ÇAĞRISI HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili çağrısına ilişkin, "Maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin, kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor." dedi.

KAPAT [X]

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili sosyal medyadan çağrıda bulunmasına ilişkin soru üzerine Soylu, demokraside yapılan meselelerle ilgili herkesin bir değerlendirme yapma hakkının bulunduğunu belirtti.

Soylu, Gezi olaylarında ağaç için Türkiye'yi tarihsel bir tramvayla karşı karşıya bırakan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki korumaya değer nitelikteki asırlık çınar ağaçlarını kesenlerin Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesine itiraz etmelerinin çelişki olduğunu ifade etti.

Bir taraftan 6'lı masada yer alınarak siyasi etik yasası teklifi yapıldığını diğer taraftan da Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlarla ilgili hukuki bir karar verilecek. Bu kararın da ne olduğu ortada olacak acaba buradan bir istismar ve siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim diye birtakım manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Şunu söylemek isterim, maalesef siyasetimize terörizmin, anarşizmin, kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Yani ben sonucu alayım da hangi şekilde alırsam alayım diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun siyaset kurumuna herhangi bir faydası olmadığının, bunun doğru olmadığının, bunun vatandaşın günlük yaşantısını doğru etkilemeyeceğinin altını çizmek gerekir."

- "Terörist milletvekilinin terörist cenazesine gitmesine müsaade etmedik, etmeyiz"

Soylu, Tunceli'de HDP'li grup ve polis arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olaya değinerek, şunları kaydetti:

"Terörist milletvekili, terörist cenazesine gidebildi mi? Buna müsaade etmeyiz, etmedik de zaten. Dünyanın hiçbir ülkesinde müsaade edilmez. Biraz bu konularda araştırma kararı olanlara, araştırma anlayışı olanlara ifade etmek istiyorum. Batasuna kararına baksınlar. Bakalım oralarda bu anlayış kullanılabiliyor mu? Yani Avrupa kendi merkezinde bir terörist cenazesine, bir milletvekilinin gitmesine izin veriyor mu, vermiyor mu veya nasıl bir karşılık ortaya koyuyor?

HDP'nin terörist cenazesine birçok milletvekilini göndermesi ile devlete 'Katil devlet' diyen, bir ağaç için bütün Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik gözü kararmışlık ile ağaç dikilirken ve millet bahçesi yapılırken, millet bahçelerine, yeşile yönelik bu itiraz birbiriyle ilişki içerisindedir ve bu itiraz mercilerinin karar vericileri bu toprakların içerisinde değildir. Bunlar uygulayıcılardır. 'Siz buradan yürüyün' diyorlar, onlar buradan yürüyorlar. Buradan yürümeye de devam ediyorlar."

Bu tür süreçler yaşanırken sonuçları daha temkinli ve tedbirli değerlendirdiklerinin altını çizen Soylu, İstanbul'a yapılan yatırımlarla trafik sıkıntısının ortadan kaldırıldığını ve tartışma yapılırken bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Soylu, Ağrı, Şanlıurfa ve Bursa'daki operasyonların hatırlatılması üzerine, terörle mücadeleyle ilgili pek çok yeni detayın olduğunu bildirdi.

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