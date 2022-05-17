Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bazı parti üyeleri, Atatürk Havalimanı önünde toplandı.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, grubu basın açıklaması için havalimanı çevresinde oluşturulan alana yönlendirdi. Ellerinde pankart ve döviz bulunan grup sloganlar attı.

Kaftancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbullular, doğa, kent ve Atatürk severler olarak dünyada kurulan ilk 10 havalimanından biri olan Atatürk Havalimanı'nın önüne geldiklerini söyledi.

Atatürk Havalimanı içindeki çalışmaların plan değişikliği olmadan hukuka aykırı yapıldığını savunan Kaftancıoğlu, havalimanlarının ülkelerin stratejik değerleri olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.

Kaftancıoğlu, CHP iktidar olduğunda Atatürk Havalimanı'na zarar verenlerden hesap soracaklarını söyledi.

Açıklamaya, CHP'li bazı milletvekilleri de katıldı.