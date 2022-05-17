CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Eklenme : 17 Mayıs 2022 14:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
-Söylemlerimizi verilere dayandırmak zorundayız. Toplumu ikna etmek zorundayız. Doğuları söylemek zorundayız.
-Ak Parti'nin yaptığı bir şeker, gübre fabrikası gösterin. Sorun bunu. Hangi fabrikayı yaptılar?Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız