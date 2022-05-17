Göç İdaresi: 23 milyon 249 bin 558 kişiye uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında ulaşıldı

Ok, Göç İdaresi Başkanlığında, yabancılara yönelik yürütülen uyum ve iletişim çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 1 milyon 422 bin 635 ikamet izinli, 320 bin 458 uluslararası koruma kapsamında, 3 milyon 763 bin 211'i de geçici koruma kapsamında Suriyeliler olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı uyruklu bulunduğunu dile getiren Ok, tüm bu yabancılara yönelik Türkiye'de bulundukları süre zarfında uyumlarını desteklemek ve vatandaşların da doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere uyum ve iletişim faaliyetleri yürütüldüğünü aktardı.

"Bugüne kadar da yabancılar dahil olmak üzere 23 milyon 249 bin 558 kişiye, uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında ulaşılmıştır." diyen Ok, uyum faaliyetleriyle ilgili sahada gönüllülerle sosyal uyumu gözlemleyen, vatandaşın ve yabancının göç konusunda doğru bilgiye erişmesini sağlayacak Kırlangıçlar Projesi'ni de kısa süre sonra başlatacaklarını bildirdi.

- 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor

Uyum ve iletişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Ok, Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı (SUYE) ve Türkçe Dil Eğitimlerini anlattı.

Suriyeliler başta olmak üzere Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancıların ülkede bulundukları süre zarfında sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla Halk Eğitim Merkezleri ve okullarda SUYE başlatıldığını ifade eden Ok, "2019'da başlatılan Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı kapsamında bugüne kadar 145 farklı uyruktan 409 bin 741 kişi bu eğitimlere katılmıştır. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye ulaşılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Yabancıların ve vatandaşların bilgilendirilmesi kapsamında 2018-2020 Kasım döneminde yabancıların yoğun olduğu 26 uyum buluşması gerçekleştirildiğini, bu etkinliklerde 9 bin 500 yabancıya yönelik bilgilendirme yapıldığını aktaran Ok, Türkiye'de Sosyal Uyum projesi kapsamında, ülkede yaşayan yabancılar ve ev sahibi toplumun bilgilendirilmesi amacıyla 2021'de 40 uyum buluşmasında 12 bin 408 kişiye ulaşıldığını, bu buluşmaların yılbaşı itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldığını belirtti.

- YİMER 157'ye 14 milyon 90 bin 657 çağrı geldi

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, yabancıların vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda sordukları tüm sorulara yanıt bulabilecekleri bir çağrı merkezi olan Yabancılar İletişim Merkezinin (YİMER 157), insan ticareti mağdurlarının tespitine ve göçmen kaçakçılığı mağduru yabancıların denizde kurtarılma operasyonlarına yönelik de ihbar ve yardım hattı olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Peştuca dillerinde 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

Bugüne kadar YİMER 157'ye gelen çağrı sayısının 14 milyon 90 bin 657 olduğunu belirten Ok, YİMER 157 aracılığıyla gelen 639 ihbarda ise 14 bin 142 kişinin hayatının da kurtarıldığını ifade etti.

Hak ve hizmetlere erişimleri konusunda ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerinin, yüz yüze ve çift yönlü iletişimle en etkili şekilde gerçekleştirilmesi için yabancıların yoğun olarak ikamet ettiği illerde "Göç Danışma Merkezleri" kurulduğunu aktaran Ok, "Göç Danışma Merkezleri, 2018'den bugüne toplam 2 milyon 286 bin 93 kişiye hizmet vermiştir." dedi.

Ok, Göç İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi olan "www.goc.gov.tr"deki istatistik sekmesinden her cuma günü güncellenen verilerle Türkiye'deki göç politikalarına ve sayılara ulaşılabileceğini, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için internet sitesinden faydalanılabileceğini kaydetti.

Türkiye'de bulunan farklı statülerdeki yabancılara ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık artırma çalışmaları kapsamında görsel ve basılı materyallerin bulunduğunu belirten Ok, Göç İdaresi Başkanlığınca yapılan kültür ve sanat etkinliklerine değindi.

Daha sonra Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitim Programı eğitimlerine ve Yabancılar İletişim Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin yerinde bilgilendirme yapıldı.