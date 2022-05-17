CHP'li Sarıbal'dan 'Buğday ihalesi yüksek fiyat nedeniyle iptal edildi' iddiası

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'dan buğday ithal edileceğine yönelik iddiaların gündeme geldiğini, ancak Tarım ve Orman Bakanlığının böyle bir durumun söz konusu olmadığına ilişkin açıklama yaptığını anımsattı.

Tarım politikasından kaynaklanan temel sorunlar nedeniyle en ufak bir söylemin bile gündeme geldiğini ifade eden Sarıbal, "Bu, tarımı ne kadar kötü yönettiğinizin sonucudur. Sizin beceriksizliğiniz yüzünden bunlar oluyor." diye konuştu.

Hükümetin 2021 yılında 500 bin ton arpa ihalesi açtığını, ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle bunu alamadığını anlatan Sarıbal, daha önce 425 bin tonluk buğday ihalesi açıldığını ancak sadece 270 bin ton alındığını, son olarak bu yılın nisan ayında açılan 400 bin ton buğday ihalesinin fiyatların yüksek olması nedeniyle iptal edilmek zorunda kalındığını kaydetti.

Türkiye'nin tarım ürünlerinde ithalatçı ülke durumunda olduğunu belirten Sarıbal, erken seçim olmadan ülkenin düzene giremeyeceğini savundu.